Stiri pe aceeasi tema

- Petrecareții bausera bine inainte sa se urce in vehiculul militar și au facut scandal in centrul unui sat din Cornwall. Revoltați, satenii au sunat la poliție, iar oamenii legii au ajuns imediat la fața locului.Polițiștii au scos tancul din gard, iar barbații din vehicul s-au ales cu amenzi usturatoare.

- La finalul lunii decembrie, pe masura ce incercam sa facem un bilant al anului care urmeaza sa se incheie, simtim uneori nevoia de a fi mai buni si de a-i ajuta pe cei mai putin norocosi ca noi si, uneori, daruim. Voluntarii aleg sa faca acest lucru tot timpul anului, iar Craciunul este pentru ei acel…

- Mos Craciun a sosit in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu cu elicopterul continuand astfel traditia in Fortele Aeriene Romane. Familia Bazei 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu cu mic, cu mare, l a primit cu bucurie pe Mos Craciun.Dincolo de faptul ca este una dintre cele mai importante sarbatori crestine,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost in tribuna pentru a susține echipa Franșei la meciul cu Maroc, in ciuda criticilor primite pentru aceasta decizie, multe dintre ele legate de corupția din Parlamentul European. Macron a fost unul dintre cei mai infocați fani ai naționalei țarii sale, iar…

- Gheorghe Tadici (70 de ani) a dat, temporar, meseria de antrenor pe cea de arbitru. Duminica dimineața a „fluierat” meciul de junioare dintre CSS Zalau și Marta Baia Mare, la care oficialii delegați nu s-au prezentat. Perechea de arbitri Gabriel Badu - Ioan Barbu nu și-a facut apariția la meciul de…

- IMAGINI INEDITE in Parcul Natural Bucegi cu scaldatoarea preferata a urșilor, așa spun reprezentanții Parcului Natural Bucegi care au surprins momentul The post IMAGINI INEDITE in Parcul Natural Bucegi.VIDEO first appeared on Partener TV .

- Imagini inedite au fost publicate pe o retea de socializare de catre angajatii Parcului National Ceahlau, din judetul Neamt. Un cerb a fost surprins la o sesiune de relaxare. Frumosul exemplar s-a bucurat de linistea din padure si, pret de cateva minute, s-a jucat in apa. Apoi, a plecat agale si a…

- Medifun este cel mai mare festival național studențesc, derulat timp de 5 zile dupa un concept unic in tara, care intruneste atat evenimente culturale, sportive cat si caritabile sub forma unei competitii inedite. Festivalul are loc in perioada 5-9 octombrie si este organizat de organizat de Liga Studenților…