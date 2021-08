Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a convenit in plan bilateral, prin schimb de note, recunoașterea reciproca a certificatelor naționale de vaccinare provenite din Ucraina, Ungaria, Georgia, Turcia, Muntenegru, Kazahstan, Turkmenistan, Belarus Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni dimineata pentru o dezbatere deschisa privind "securitatea maritima" in urma atacului recent cu drone asupra petrolierului Mercer Street in largul coastei statului Oman, in care au murit un cetatean britanic si unul roman, informeaza AFP. Dezbaterea va…

- Olanda si-a confirmat statutul de mare favorita pentru proba de viteza pe echipe masculin la ciclism pe pista, cucerind medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza AFP. Echipa Olandei, avandu-i in componenta pe Roy Van Den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland si Matthijs Buchli)…

- Un tribunal din Londra a condamnat-o miercuri la cinci ani si jumatate de inchisoare pe o femeie de 60 de ani din Franta, de origine romana, care a furat diamante in valoare de 4,2 milioane de lire sterline din magazinul de bijuterii de lux Boodles cu ajutorul unui plan demn de scenariul unui film produs…

- Ies la lumina noi detalii care evidențiaza rupturile din vestiarul Franței, explicand jocul slab al campioanei mondiale și eliminarea in „optimile” Euro 2020 cand a pierdut cu Elveția la penalty-uri, dupa un scor de 3-3 la finalul minutelor de prelungire. Nu trece o zi fara sa se mai afle ceva nou in…

- Senatorul USR PLUS, Cristi Berea sustine ca Marcel Ciolacu nu poate compara sansele PSD la motiunea de cenzura cu situatia Elvetiei, care nu era favorita si a invins Franta in optimile Euro 2020, motivand ca ”dupa ce te-a tinut Dragnea atatia ani in cantonament, nu ai cum sa joci bine si sa mai si…

- Fotografa americana Annie Leibovitz a fost distinsa miercuri de Academia Franceza de Arte Frumoase cu Premiul William Klein, informeaza AFP. Cunoscuta pentru fotografiile sale pe hartie lucioasa, Leibovitz a realizat portrete cu numeroase personalitati, printre care regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii,…