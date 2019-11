Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Cluj, Liviu Alexa, numit recent in aceasta funcție la propunerea Viorica Dancila, o ataca intr-un interviu dat publicației online pe care o deține, ziardecluj.ro, pe deputata PSD Cristina Burciu

- Chef Gaby Valceanu a decedat intr-un grav accident de circulație petrecut langa Horezu, in județul Valcea, pe drumul ce duce spre Varful lui Roman. Aflat la volanul unei autoutilitare, cunoscutul bucatar Gaby Valceanu a derapat intr-o curba, pierzand controlul mașinii. Autoturismul s-a prabușit in rapa,…

- Alexandru Cumpanașu, candidat independent la prezidențiale, a postat un mesaj pe Facebook, in care ii amenința pe cei care il acuza de tot felul de lucruri ca se vor alege cu plangeri penale. In plus, unchiul Alexandrei, adolescenta pe care Gheorghe Dinca susține ca a ucis-o, susține ca toate aceste…

- Un celebru bucatar francez, Marc Veyrat, este decis sa dea in judecata reprezentanții care s-au ocupat de acordarea și retragerea celebrelor stele Michelin. Marc Veyrat este prorpietarul restaurantului "La Maison des Bois", care deținea trei stele Michelin. Reprezentanții Ghidului Michelin au hotarat…

- Teodor Meleșcanu, ales președinte al Senatului, va contesta excluderea sa din ALDE. Acesta a facut anunțul in urma cu puțin timp, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca toți cei care fac parte din echipa PSD vor fi dați afara din partid. Valeriu Motoc The post Meleșcanu ataca in…

- Alexandru Baișanu, propus de Viorica Dancila ca ministru pentru Relația cu Parlamentul, a anunțat ca va ataca decizia excluderii din ALDE in instanța, iar cat timp se va judeca procesul, hotararea nu va putea fi aplicata.„Eu voi spune ca daca pleaca cinci parlamentari deputați din grupul ALDE…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș nu-i mai prelungesc mandatul la conducerea Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș Emiliei Milutinovici. Aceasta are varsta de pensionare (61 de ani), dar a cerut prelungirea mandatului (drept pe care il are) cu inca…

- Emilia Milutinovoici a depus o cerere la Consiliul Județean Timiș prin care solicita prelungirea mandatului sau cu inca un an, dar aceasta nu i-a fost aprobata, fiind luata decizia ca din 2 septembrie ea sa nu mai ocupe aceasta funcție, urmand sa fie pensionata. Milutinovici nu este de acord cu decizia…