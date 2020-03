Stiri pe aceeasi tema

- Un american din Phoenix - Arizona a murit, iar sotia lui este in stare critica dupa ce ambii au luat fosfat de clorochina, intr-o incercare de a se autotrata pentru noul coronavirus, a informat CNN. Conform informatiilor aparute in presa americana, in mai putin de 30 de minute de la ingestare, cuplul…

- In Craiova, 51 de utilaje indeparteaza zapada de pe carosabil, impraștie material antiderapant, incarca și transporta sare pentru aprovizionarea punctelor intermediare de depozitare din oraș. 180 tone de material antiderapant au fost folosite in ultimele 12 ore pentru combaterea poleiului. Potrivit…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Sectiei Macin intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata si stuf care se manifesta intre localitatile Macin si Smardan.Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 500 de metri patrati.Nu exista…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineața, la un fast-food din terminalul „Plecari” al aeroportului Otopeni. Zona a fost cuprinsa de un fum dens, iar pasagerii din salile de așteptare au fost evacuați catre parter, relateaza News.ro. ”Incendiu la un fast-food din terminalul Plecari-Aeroport Otopeni.…

- FC Dinamo Bucuresti anunta prin intermediul site-ului oficial ca in conturile clubului a intrat suma de 300.000 lei, provenita din fondurile suporterilor inscrisi in Programul "Doar Dinamo Bucuresti" (DDB) potrivit news.ro.Fondurile cu care suporterii au ajutat clubul au fost stranse prin…

- Pompierii actioneaza joi pentru a cobori cu senilata 40 de turisti, dintre care 35 copii, blocati intr-un hotel de la Cota 1400, a informat ISU Prahova, scrie Agerpres. "Pompierii militari actioneaza pentru a cobora cu senilata si cu o autospeciala de interventie un grup format din 35 de copii si…

- Se stie ca dudul are numeroase proprietati terapeutice, gratie substantelor active continute in frunze, scoarta si radacina. Eliminarea viermilor intestinali este una dintre actiunile sale terapeutice.