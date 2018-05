Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Carvalho, un regizor in varsta de 47 de ani și-a pierdut viața intr-un mod tragic. In timp ce se afla la o ferma pentru derularea unor filmari pentru o noua producție, Carlos a fost lovit de o girafa pe nume Gerald. Deși ajuns la spital, medicii nu au mai putut sa-l salveze pe barbat.

- Carlos Carvalho, un celebru producator de film, a fost ucis de o girafa intr-un safari unde filma secvențe pentru un documentar de tip serial. Producatorul in varsta de 47 de ani a fost atacat in timpul filmarilor, fara sa anticipeze vreo secunda ce avea sa i se intample, povestesc colegii lui de producție.…

- CINEMA… Celebrul actor Agusti Villaronga, premiat cu Ursul de Argint pentru regia filmului „El Mar” la Berlinala din 2000 si cu trei trofee Goya de-a lungul anilor, joaca in cel mai nou film al regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, alaturi de Cristobal Pinto, Antonio Buil si Kiko Correa. Este vorba…

- Celebrul comediant din Noua Zeelanda, Johnny Danger, și-a pierdut viața intr-un accident de motocicleta. Oamenii legii au fost chemați miercuri, in jurul orei 15, in zona podului Auckland Harbour acolo unde a avut loc accidentul. Doua motociclete s-au lovit și in urma impactului, Johnny Danger a…

- Invitat la Interviurile Libertatea Live, actorul american Armand Assante spune ca Romania s-a schimbat enorm, iar acum oamenii zambesc mult mai mult decat o faceau in urma cu 18 ani, cand a venit pentru prima data in tara noastra. “Romania a crescut extraordinar! Am venit aici prima data in urma cu…

- Filmul “The Theory of Everything”, a adus in prim plan viata si cariera astrofizicianului Stephen Hawking. Dar iata cum arata, in realitate, Jane Wilde, prima soție a lui Stephen Hawking, mama celor trei copii ai lui și femeia care i-a fost alaturi pana in clipa morții. Chiar daca a divortat de Jane…

- Imagini impresionante surprinse la Craiova. Un cațel care a ramas blocat intr-un tub de ciment, lung de opt metri, a fost salvat de pompieri. Animalul, alaturi de fratele sau, ar fi fost abandonați de stapan. Unul dintre ei, mai puțin norocos, a fost calcat de mașina.