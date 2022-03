Stiri pe aceeasi tema

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, iți indeplinește atribuțiile de președinte al Consiliului Județean Suceava din vama Siret. Gheorghe Flutur a spus ca astfel a transformat „tele-munca” in „tele-vama”. Flutur a spus ca in ultimele șapte zile, corespondența și documentele de la Consiliul…

- Organizația Semiluna Roșie din Turcia a trimis, astazi, trei TIR-uri cu ajutoare in Ucraina. Președintele Semilunii roșii, dr. Kerem Kinikt, vicepreședinte internațional al Crucii Roșii, a avut o intalnire in vama Siret cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, aceștia discutand…

- Avand in vedere situatia generata de agresiunea militara rusa din Ucraina, in data de 02 martie a.c., Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava s-a intrunit in format restrans, in Punctul de coordonare si comanda din PTF Siret, in prezenta prefectului judetului Suceava, a domnului Gheorghe…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a verificat in aceasta seara, impreuna cu miniștrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sanatații- Alexandru Rafila, Apararii- Vasile Dincu, șeful DSU- Raed Arafat, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, stadiul pregatirilor pentru gestionarea masurilor…

- Președinții din Suceava, Mayenne și Schwaben sar in sprijinul regiunii Cernauți și cer reglementarea pașnica a conflictului ruso-ucrainean. Inițiativa i-a aparținut președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care impreuna cu președinții regiunii Schwaben, din Germania, Martin Sailer…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in prima ședința a deliberativului va fi supus aprobarii bugetul județului pe anul 2022, proiectul fiind in momentul de fața in dezbatere publica. Flutur a aratat ca bugetul Consiliului Județean Suceava și al instituțiilor subordonate…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in prima ședința a deliberativului județean se va aproba un proiect pentru inceperea demersuri pentru participarea Consiliului Județean Suceava ca membru fondator la inființarea „Organizației de Management al Destinației Bucovina”.…

- In contextul situației epidemiologice actuale de debut al valului cinci al pandemiei COVID – 19, in cursul zilei de joi, la sediul Prefecturii Suceava a avut loc o ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Suceava. La ședința au participat reprezentanții Consiliului Județean…