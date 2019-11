Un referendum va fi organizat in aprilie 2020 in Chile in vederea revizuirii Constitutiei mostenite din perioada dictaturii lui Augusto Pinochet (1973-1990), a anuntat presedintele Senatului, Jaime Quintana, in conditiile in care aceasta tara este de peste o luna scena unei violente crize sociale, informeaza vineri AFP.



Dupa mai multe ore de negocieri in Parlament, coalitia guvernamentala si principalele partide ale opozitiei au semnat un "Acord pentru pace si noua Constitutie", care prevede un referendum ce va avea doua intrebari: una asupra acordului de a revizui sau nu Constitutia…