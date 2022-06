Stiri pe aceeasi tema

- Individul a ajuns dupa gratii zilele trecute dupa ce a dat dovada de inconstienta si o violenta iesita din comun. Si-a lovit fosta concubina cu palmele si pumnii, iar cand fiica de 11 ani a acesteia i-a sarit in aparare, a lovit-o cu palma si a tras-o de par.

- Un tanar de 26 de ani din Braila a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru comiterea de furturi din autoturisme parcate in oras, informeaza IPJ, potrivit Agerpres.Politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale, sprijiniti de luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, au efectuat…

- Se inmultesc aparitiile ursilor in apropierea satelor din zona de munte a judetului Buzau. Localnicii din Bisoca sunt terorizati in aceste zile de salbaticiuni, iar cel mai recent atac a avut loc in noaptea de 23 spre 24 mai. ”Pe Recea circula un urs printre casele cetatenilor”, este avertismentul aparut…

- Potrivit Politiei Capitalei, actiunile au avut loc dupa ce, in 7 mai, politisti din cadrul Sectiei 19 au fost sesizati despre faptul ca un barbat a fost agresat fizic, in timp ce se afla la o adresa din Sectorul 5, de catre o persoana necunoscuta, care l-a amenintat cu o arma, provocandu-i astfel o…

- Un barbat de 49 de ani, din comuna Grivita, judetul Galati, a fost arestat preventiv dupa ce a furat materiale de constructie de la dispensarul din localitate, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, la data de 29 martie, politistii din cadrul…

- Articolul Brutarie insalubra, dintr-o comuna buzoiana, inchisa de autoritați in urma unui control se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare din Buzau au pus lacatul pe ușa unei brutarii din județ, dupa ce au vazut in ce condiții se coace painea. Este vorba despre…