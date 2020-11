Stiri pe aceeasi tema

- "Am un rechin", ii spune fata mamei ei, intr-o inregistrare video distribuita marti pe retelele sociale, in timp ce scoate un rechin australian, lung de cativa zeci de centimetri, dintr-o baltoaca ramasa dupa reflux pe Kingston Beach din Tasmania, la aproximativ zece kilometri sud de capitala insulei…

- Billie Rea, o fetița in varsta de 11 ani din Australia, nu a stat pe ganduri si a intervenit pentru a salva un rechin ramas blocat intre stanci dupa reflux, relateaza Reuters, citata de Agerpres .

- O fetița in varsta de 11 ani nu a stat pe ganduri si a intervenit pentru a salva un rechin ramas blocat intre stanci, dupa reflux, in Australia, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Intr-o inregistrare video se vede cu fetița, Billie Rea, a prins peștele rapitor lung de cațiva zeci de centimetri și…

- In timp ce cuvintele rechin si Australia evoca de obicei imagini cu atacuri asupra inotatorilor si surferilor, Billie Rea, in varsta de 11 ani, nu a stat pe ganduri si a intervenit pentru a salva un rechin ramas blocat intre stanci dupa reflux, transmite agerpres.ro.

- Billie Rea, o fetița in varsta de 11 ani din Austrașia, nu a stat pe ganduri si a intervenit pentru a salva un rechin ramas blocat intre stanci dupa reflux, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- In timp ce cuvintele rechin si Australia evoca de obicei imagini cu atacuri asupra inotatorilor si surferilor, Billie Rea, in varsta de 11 ani, nu a stat pe ganduri si a intervenit pentru a salva un rechin ramas blocat intre stanci dupa reflux, relateaza Reuters. "Am un rechin", ii spune…

- Fiica Mishei este in culmea fericirii, dupa ce familia ei s-a marit! Cea care a facut marele anunț a fost chiar mama ei, cantareața dezvaluindu-le admiratorilor vestea pe rețelele de socializare. Iata care a fost reacția lui Connect-R!

- Un surfer de 50 de ani a suferit un incident șocant, dupa ce a fost atacat de un rechin. A fost primul din ultimii opt ani pe plaja Gold Coast din Australia.Barbatul a suferit rani grave, in urma carora a murit, scrie The Sun, citat de b1.ro.