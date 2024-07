Stiri pe aceeasi tema

- Un carutas care a fost oprit de politisti dupa ce a fost filmat cand circula cu viteza pe mijlocul Drumului Național 72 si iși biciuia calul pentru a merge mai repede a fost amendat de catre polițiști cu aproape 16.500 de lei. Barbatul era baut, a refuzat sa fie testat in acest sens, nu avea buletinul…

- Un barbat din Priseaca, in varsta de 45 de ani, a pus viața in pericol mai multor șoferi, in prima parte a zilei de miercuri. Acesta a circulat haotic cu caruța, intrand pe contrasens pe DN 72, la ieșirea din municipiul Targoviște. Pentru ca a pus in pericol siguranța celorlalți participanți la trafic,…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurala Valea Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie a fost injunghiata de fostul soț. Imediat, polițiștii s-au deplasat la fața locului, in localitatea Gura Foii, unde au identificat-o pe femeie, in varsta de 43 de ani, care, pe fondul unui…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Petrești au oprit pentru control, pe drumul județean 702 H, in localitatea Morteni, un autoturism condus de un tanar de 17 ani, din Gaești. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca acesta nu deține permis de conducere pentru nicio…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat in trafic un tanar, de 26 de ani, din Targoviște, in timp ce conducea un autoturism pe strada Șoseaua Gaești, in municipiu, cu viteza de 152 km/h, inregistrata de aparatul radar, pe un sector de drum unde viteza legala de deplasare este de 50 km/h. Astfel,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie cu privire la faptul ca fiica acesteia, in varsta de 16 ani, a plecat de acasa avand intenția de a-și face rau. A fost constituita o echipa mixta formata din polițiști de la ordine publica și investigații…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca la Spitalul Județean de Urgența Targoviște, un barbat, de 22 de ani, s-ar fi aruncat de la primul etaj al unitații medicale. In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, barbatul a decedat.…