Stiri pe aceeasi tema

- Un reactor nuclear din sudul Rusiei a fost oprit dupa detectarea unei scurgeri de abur care nu a generat o crestere a radioactivitatii, a anuntat joi compania care exploateaza centrala, informeaza AFP. Potrivit Rosenergoatom, filiala a agentiei nationale ruse Rosatom, reactorul numarul doi…

- Un incendiu de padure a izbucnit luni seara in statiunea balneara Nea Makri din Grecia, situata la 38 de kilometri nord-est de Atena, au anuntat pompierii eleni, informeaza AFP. "Incendiul s-a declansat la ora locala 22:35 (19:35 GMT) in proximitatea locuintelor din Nea Makri si au fost…

- Șapte persoane au fost spitalizate cu arsuri dupa o explozie la o uzina chimica din regiunea Rostov. Despre acest lucru a anunțat portalul 161.ru. Explozia a avut loc in seara zilei de 29 iulie la intreprinderea Combinatul Kamensky, una dintre cele mai mari intreprinderi chimice din sudul Rusiei. Dupa…