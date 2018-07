Stiri pe aceeasi tema

- "In prezent, se analizeaza cauza exacta a acestei declansari si, ulterior, se vor initia demersurile de remediere si de sincronizare a Unitatii 1 la SEN. Aceste actiuni nu au nici un impact advers asupra personalului, populatiei si mediului inconjurator", precizeaza sursa citata de Agerpres.…

- SN Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda au fost finalizate in data de 4 iunie 2018, iar sincronizarea la Sistemul Energetic National s a realizat in aceeasi zi, la ora 05:02. Unitatea 1 a intrat in programul de oprire planificata in vederea…

