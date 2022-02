Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarea unui razboi intre Rusia si Ucraina agita pietele mondiale de cereale, scumpind pretul graului pe ambele maluri ale Atlanticului si determinandu-i pe traderi sa vorbeasca de o si mai mare volatilitate in perioada urmatoare, informeaza The Wall Street Journal, citat de

- Franta va trimite o fregata in Marea Neagra, unul dintre epicentrele tensiunii in criza dintre Rusia si Ucraina, si are totodata programate zboruri cu avionul sau de lupta Rafale de pe portavionul Charles de Gaulle, a anuntat luni Ministerul Apararii, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fregata, care…

- Amenintarea unui razboi intre Rusia si Ucraina agita pietele mondiale de cereale, scumpind pretul graului pe ambele maluri ale Atlanticului si determinandu-i pe traderi sa vorbeasca de o si mai mare volatilitate in perioada urmatoare, informeaza The Wall Street Journal.

- O eventuala agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei reprezinta o amenintare la adresa securitatii si economiei mondiale, a avertizat secretarul de stat american Antony Blinken intr-o convorbire telefonica, joi, cu omologul sau chinez Wang Yi, care a invitat partile la calm, potrivit AFP si Reuters,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) s-a intrunit la Palatul Cotroceni, pentru a discuta cu privire la situația din Ucraina, in contextul tensiunilor legate de o presupusa intenție de invazie de catre forțele armate ruse. Declarațiile de presa ale președintelui Klaus Iohannis au fost transmise…

- Guvernul spaniol va trimite avioane de vanatoare in Bulgaria pentru a proteja spatiul aerian din regiunea Marii Negre. Actuala decizie vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre NATO si Rusia cu privire la desfasurarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina. Misiunea a fost planificata din timp,…

- Cotatiile futures la grau au continuat sa se reduca vineri, ceea ce anunta a doua saptamana consecutiva de scadere, dupa ce Departamentul American al Agriculturii (USDA) a prognozat o productie mondiala peste asteptari, ceea ce inseamna o posibila imbunatatire a aprovizionarii in intreaga lume, transmite…

- Rusia a adus la granița cu Ucraina trupe și muniții suficiente pentru un razboi fulger de pana la 10 zile. Informația a fost publicata de CNN, care citeaza surse apropiate serviciilor de informații.