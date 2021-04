Stiri pe aceeasi tema

- Cele 15 formații din Liga Naționala s-au imparțit in patru grupe distincte dupa etapa a 18-a: lupta la titlu, lupta pentru cupele europene, formațiile care lupta sa scape de baraj și retrogradatele Etapa a 18-a din Liga Florilor, disputata joi, la Bistrița, a avut trei formații in prim-plan. Mai intai,…

- CFR Cluj și Craiova se intalnesc azi, de la 20:30, in primul meci tare al play-off-ului din Liga 1. Duelul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul etapei #3 din play-off CFR Cluj - Craiova » LIVE de la 20:30 Live + Statistici…

- Chindia Targoviște și FC Voluntari se intalnesc astazi, de la ora 17:30, in penultima etapa a sezonului regulat din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele penultimei etape din sezonul…

- FC Hermannstadt și FC Argeș se intalnesc astazi, de la ora 15:00, in runda cu numarul 29 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultate etapei #29 din Liga 1 FC Hermannstadt - FC Argeș, liveTEXT…

- Iuliu Mureșan, fost președinte la CFR Cluj, a analizat lupta la titlu in Liga 1 și spune ca o vede pe FCSB ca principala favorita. In plus, fostul oficial al ardelenilor spune ca a observat probleme in jocul echipei lui Edward Iordanescu și a explicat care ar putea fi singurul dezavantaj pe care FCSB…

- Marius Bilașco, șeful departamentului de scouting al CFR-ului, considera ca formația din Gruia se va lupta pentru un nou trofeu in Liga 1 cu echipele cu care s-a duelat și in sezoanele precedente.

- Craiova sufera și-n acest sezon de acea labilitate psihica ce a impiedicat-o sa ajunga la varf in precedentele stagiuni in care a contat in lupta pentru titlu. Se „inmoaie” cand da ochii cu FCSB și CFR. Pe noul antrenor, Marinos Ouzounidos, il așteapta o mare provocare. Marinos Ouzounidis și-a intrat…

- Edi Iordanescu, 42 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, se plange cu fiecare ocazie ca nu dispune de soluții la mijlocul terenului. Și are dreptate. In lupta cu FCSB și Craiova, principalele contracandidate la titlu, Iordanescu este singurul tehnician care nu are in lot niciun mijlocaș central de creație!…