Un rar elefant alb s-a născut în Myanmar Un rar elefant alb s-a nascut la sfirsitul lunii iulie intr-o regiune din vestul Myanmarului, o tara majoritar budista, unde acesti elefanti sint considerati animale care aduc noroc, a anuntat miercuri o publicatie de stat. Venit pe lume in data de 23 iulie in statul Rakhine, pachidermul cintarea la nastere circa 80 de kilograme si avea o inaltime de aproximativ 70 de centimetri, a relatat Glob Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

