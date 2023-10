Stiri pe aceeasi tema

- Considerat de specialiști unul dintre cele mai frumoase „care cu boi”, semnat Nicolae Grigorescu, „Convoi de care cu boi, pe inserat” este scos la licitație saptamana viitoare in cadrul evenimentului „Licitația de Toamna – Top 100 Mari Maeștri ai Artei Romanești”, care va avea loc joi, 19 octombrie

- Confort Urban SRL va incheiat un acord cadru cu o durata de 24 de luni. In Sectiunea Document poate fi consultat anuntul publicat in SEAP.Confort Urban SRL a deschis procedura pentru atribuirea contractului de circa 380.000 de euro vizand achizitionarea de vopsea, diluant si microbile pentru marcaje…

- Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului egiptean, a cumparat o cantitate de 120.000 de tone de grau din Romania si 120.000 de tone de grau din Franta, la o licitatie internationala, transmite Reuters.

- Calea Ferata din Moldova (CFM) informeaza ca se planuiește organizarea a șase licitații pentru vanzarea activelor vechi neutilizate, intr-un efort de a eficientiza operațiunile și a aduce fonduri suplimentare pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare. Primele trei licitații vor avea…

- Primaria Daia Romana a lansat recent in SEAP o licitație pentru achiziția unor dotari și echipamente pentru proiectul „Reabilitare, dotare și imprejmuire Școala Gimnaziala Daia Romana, județul Alba”. Valoarea totala estimata a investiției este de 415.264 de lei, fara TVA. Obiectivul general al proiectului…

- In data de 21 iulie 1808 s-a nascut istoricul roman Simion Barnuțiu. La aceeași data, dar 13 ani mai tarziu se naște poetul roman Vasile Alecsandri. Tot pe 21 iulie, dar in 1907, moare pictorul roman Nicolae Grigorescu, iar in 1951 s-a nascut actorul american Robin Williams.

- Cazinoul din Slanic Moldova, cel mai vechi din Romania este acum disponibil la prețul de 1.450.000 euro (redus de la 1.900.000 euro), conform informațiilor furnizate de Sotheby’s Romania. In anul 2021, cazinoul a fost scos pentru prima data la vanzare la un preț de 2,25 milioane de euro. Din cauza lipsei…