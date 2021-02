Stiri pe aceeasi tema

- Un rapper condamnat la inchisoare pentru tweet-uri in care insulta monarhia si fortele de ordine a fost arestat marti dimineata in nord-estul Spaniei dupa ce politia a descins in universitatea in care acesta se baricadase luni, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Rapperul, pe nume Pablo Hasel,…

- Pablo Hasel, 33 de ani, un cantareț de rap din Lleida, ar fi trebuit ca pana pe 12 februarie sa se predea autoritatilor pentru a ispasi o pedeapsa de noua luni de inchisoare. Sentinta a produs la un val de nemultumiri in Spania si a determinat guvernul sa anunte ca va relaxa restrictiile referitoare…

- Greta Thunberg, adolescenta suedeza devenita celebra pentru activismul sau inchinat cauzei mediului, i-a transmis presedintelui Trump un mesaj de adio pe Twitter, dupa ce acesta a parasit miercuri Casa Alba, la finalul mandatului prezidential, transmit DPA si AFP. "Pare un batran foarte fericit care…

- Multe intrigi și scandaluri au acaparat Spania in ultimii ani, de la presupuse fapte de corupție ale regalitații la trucuri murdare ministeriale impotriva rivalilor politici, insa in toata acea complexitate un personaj pare sa fi fost omniprezent.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica spaniola - AEMET a emis o prognoza de precipitatii si vant pentru vineri si sambata. Potrivit unui comunicat al MAE transmis…

- Takahiro Shiraishi, supranumit „ucigasul de pe Twitter”, a fost condamnat marti la moarte intr-un caz care a socat Japonia si a starnit noi dezbateri in legatura cu discutiile despre sinucidere pe pe platformele sociale, relateaza BBC.

- Fostul presedinte din Honduras Manuel Zelaya a fost retinut vineri timp de mai multe ore pe aeroportul din Tegucigalpa, fiind acuzat ca ar fi avut asupra sa 18.000 de dolari nedeclarati, o suma despre care sustine ca i-a fost plasata fara stiinta sa in bagaje, relateaza AFP. Omul politic…