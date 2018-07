Stiri pe aceeasi tema

- Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand interesul crescut al publicului, mai ales tanar, pentru aceasta rețea de socializare, și a lansat un serviciu video, numit IGTV, potrivit theverge.com, potrivit Mediafax.Anunțul a fost facut miercuri, de Kevin Systrom,…

- Actorul american Robert de Niro, caștigator al doua premii Oscar, l-a injurat pe președintele american Donald Trump, duminica seara, la gala premiilor Tony, artistul fiind ovaționat de participanții la eveniment.

- Gustavo (26 de ani), varful celor de la U Craiova, a incarcat pe Instagram un clip video in care iși etaleaza calitațile de cantareț. Brazilianul din ofensiva oltenilor stapanește chitara și nu se face de ras nici cand trece la fredonat. Colegii au ramas impresionați la petrecerea de dupa triumful din…

- Stormi Michelle este un model american ce are o mare pasiune pentru baschet și fotbal american, fiind mare fan al lui New Orleans Saints. Are 27 de ani, 245.000 de followers pe Instagram și doi copii acasa. A avut apariții in reviste prestigioase ca Maxim și Sports Illustrated. Pe langa baschet și fotbalul…