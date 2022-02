Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de migranti si-au gasit moartea sau au fost dati disparuti anul trecut in timp ce incercau sa ajunga in Spania la bordul unor ambarcatiuni improvizate pe mare, de doua ori mai mult decat in 2020, potrivit unui bilant dat publicitatii luni de organizatia neguvernamentala spaniola Caminando…

- Parlamentul austriac a legalizat sinuciderea asistata a persoanelor cu o boala grava sau incurabila, in urma unei decizii a justitiei care a stabilit ca interdictia actuala incalca drepturile fundamentale, relateaza AFP. Curtea Consttutionala austriaca a dispus, in urma cu un an, ca Guvernul sa modifice…

- Legendarul Manuel Martinez Santana a murit astazi. Avea 83 de ani și era stabilit de mulți ani la Marbella, in Spania, unde lupta impotriva unei boli necruțatoare. Manolo Santana a fost unul dintre cei mai mari jucatori de tenis din istoria Spaniei. Legendarul sportiv suferea de Parkinson, iar in ultimii…

- Tragedie șocanta in Spania! O romanca, impreuna cu cei doi copii ai ei, de 3 luni, respectiv 3 ani, dar și soțul ei de origine pakistaneza și-au gasit sfarșitul in cel mai tragic mod. Cei patru s-au stins din viața dupa ce la o sucursala bancara abandonata din Barcelona a izbucnit un incendiu de proporții.…

- Cu sprijinul Unitații de acordare sprijin familiilor și femeilor din cadrul Poliției Naționale spaniole, unitatea specializata in violența de gen, Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei a organizat la sediul Secției Consulare un seminar pentru formarea funcționarilor consulari, astfel incat aceștia…

- Este zi de doliu in lumea filmului! S-a stins din viața Florin Oprițescu, cel mai cunoscut și de succes actor roman care juca in producții spaniole. Florin Oprițescu s-a nascut in Romania, insa de cațiva ani buni a emigrat in Spania, unde s-a afirmat ca actor in mai multe seriale și filme de succes.

- Baschetul romanesc este indoliat, dupa ce fostul mare international Pavel Visner, s-a stins din viata, la varsta de 82 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare, informeaza Federatia Romana de Baschet. Pavel Visner face parte din galeria celor mai importanti jucatori din istoria baschetului romanesc,…