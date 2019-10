Un raport arată diferențele uriașe din Europa privind adoptarea mașinilor electrice. Cum stă România și de ce tabloul este îngrijorător În Europa sunt peste 144.000 de puncte de încarcare pentru mașini electrice și sub 150 dintre ele sunt în România, țara ce are însa și cea mai mare subvenție pentru acest tip de mașini, arata un raport al ACEA. În UE sunt diferențe mari est-vest privind cota de piața a mașinilor 100% electrice, dar diferențe mari sunt și de la nord la sud. În România, mașinile 100% electrice au avut anul trecut doar 0,5% din piața mașinilor noi, în timp ce în Olanda ponderea lor a fost de 8%.



