- Kamala Harris (vicepreședintele american) a declarat ca democrația israeliana are nevoie de „un sistem judiciar independent”, intervenind in controversa privind revizuirea sistemului judiciar propusa de premierul Benjamin Netanyahu, care a atras proteste in masa in Israel. „America va continua sa susțina…

- Trei soldați israelieni și un ofițer de securitate egiptean au fost uciși sambata in apropiere de granița dintre cele doua țari, au anunțat Israelul și Egiptul, intr-un incident rar pe care țarile au declarat ca il investigheaza impreuna. Armata israeliana a declarat ca un ofițer de poliție egiptean…

- Euro a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9783 lei/euro, in crestere cu 0,52 bani (0,10%) fata de cotatia precedenta, de 4,9731 lei. Recordul anterior a fost consemnat joi , 18 mai, cand un euro a…

- Trei oameni sunt raniți in urma unei explozii care s-a produs pe o barca a Poliției de Frontiera a Romaniei. Accidentul s-a produs in județul Mehedinți, in portul Drobeta Turnu Severin. Explozia s-a produs in timp ce ambarcațiunea era alimentata cu combustibil. Persoanele ranite sunt doi angajați ai…

- Rachete au fost vazute lansandu-se din orașul Gaza sambata (13 mai) dupa loviturile date de aeronave israeliene ce au bombardat ținte ale Jihadului Islamic, in enclava, peste noapte. Armata israeliana a spus ca avioanele au lovit centrele de comanda ale Jihadului Islamic și lansatoare de rachete in…

- La prima ora a dimineții, deasupra Fașiei Gaza, sambata (13 mai), un fum negru s-a ridicat deasupra orizontului orașului dupa un atac cu rachete, sambata la primele ore ale dimineții. Luptele nu au incetat dupa ce zile intregi de atacuri aeriene israeliene și rachete palestiniene au perturbat viața…

- Un șofer STB a accidentat mortal un pieton, duminica dimineața, dar dupa accident și-a continuat cursa inca 10 kilometri. Șoferul conducea un autobuz pe linia 335, de la Faur spre Baneasa. Autobuzul a lovit pietonul in cartierul Titan. Cu toate acestea, șoferul a continuat cursa ca și cum nu s-ar fi…

- Sute de arabi au marcat cea de-a 47-a aniversare a Zilei Pamantului. Atat palestinienii, cat și arabii israelieni comemoreaza uciderea a șase cetațeni arabi ai statului evreu de catre forțele de securitate israeliene in timpul protestelor din 1976 fața de confiscarile de terenuri de catre guvern in…