Stiri pe aceeasi tema

- Agentul principal de poliție Tolca Adrian va participa, timp de aproape 3 saptamani, la o misiune de suport operativ a Poliției Romane, in Germania, la Berlin. Polițistul se afla la cea de-a patra misiune internaționala, in ultimii 3 ani. In perioada 25 noiembrie – 16 decembrie 2019, agent principal…

- Mai multi politisti din Republica Ceha se vor simti mai respectati pe drumurile publice din tara de origine. Mai nou, parcul lor de masini va fi completat de 10 exemplare BMW Seria 7 de ultima generatie, in versiune 745Le xDrive cu motorizare plug-in hybrid si tractiune integrala!

- Autoritatea de reglementare sustine ca tranzactia de 335 de milioane de euro (377,9 milioane de dolari) va duce la o crestere semnificativa a cotei de piata a noului grup si va avea impact atat pe piata asigurarilor cat si a energiei, scrie Agerpres. Tranzactia dintre Eurohold-CEZ venea dupa…

- Intentia declarata a Presedintelui Iohannis de a “rezolva“, adica a desfiinta, Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), desfiintare dorita si de o serie de partide, demasca adevaratul obiectiv al acestora, de restauratie a controlului serviciilor de informatii si a politicului…

- La inceputul lunii octombrie, la un post local praghez de televiziune, presedintele Republicii Cehe, Milos Zeman, investit in 2013, a anuntat ca echipa de fotbal cea mai populara a tarii, Slavia Praga, a ramas fara banii veniti din R.P. Chineza si ca, prin urmare, cei mai buni jucatori trebuie sa plece…

- China a fost la originea unui atac informatic major comis impotriva unei institutii guvernamentale cheie din Republica Ceha anul trecut, a anuntat miercuri agentia ceha de informatii si pentru securitate cibernetica (NUKIB), relateaza AFP.Fara a furniza detalii, NUKIB a precizat in raportul…

- Fara a furniza detalii, NUKIB a precizat in raportul sau ca atacul "a fost aproape sigur comis de un actor statal sau de un grup asociat", "un actor chinez" fiind suspectul cel mai probabil. La modul mai general, China si Rusia constituie cea mai mare amenintare pentru securitate cibernetica…

- Angajam muncitori calificati si necalificati pentru munca in depozit, domeniu logistic (piking, comisionare marfa) . Salariu atractiv, incepand de la 850E – 1700E net , plus alte beneficii! Inca din anul 1995 , Haky Trade s.r.o este una dintre cele mai importante agenții de ocupare a forței de munca…