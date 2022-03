Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Vladimir Putin taie de maine gazele tuturor celor care nu platesc in ruble. Este un decret semnat azi de liderul de la Kremlin. Aceasta decizie este cruciala in evolutia razboiului. Dupa anuntul lui Putin, pretul gazelor aproap

- IKEA, cel mai important brand de mobila din lume, iși suspenda activitatea in Rusia și Belarus, in semn de protest fața de razboiul pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Aceasta decizie va afecta un numar de aproximativ 15.000 de angajați. Prin adoptarea acestei masuri radicale, compania suedeza se alatura…

- Un profesor rus a susținut ca Vladimir Putin și-a ascuns membrii familiei intr-un „oraș subteran” pentru a-i proteja de conflictul care se desfașoara in prezent. Vladimir Putin s-ar fi refugiat la peste 3.000 de kilometri de Moscova, in Republica Altai, situata pe cale aeriana la 3.135 de kilometri…

- O noua decizie luata de Putin da semne ca liderul de la Kremlin nu vrea sa opreasca acțiunile sale militare din Ucraina, chiar și sub presiunea tot mai mare a sancțiunilor occidentale. Surse de la Moscova, preluate de agenția de presa rusa RIA, spun ca ambasada Ucrainei la Moscova a fost inchisa, iar…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut apel, vineri, la armata ucraineana sa „preia puterea” de la Kiev și sa-i dea jos pe președintele Volodimir Zelenski și anturajul acestuia, informeaza Hotnews . Liderul de la Kremlin a calificat puterea actuala din Ucraina drept o „clica de drogați și de neonaziști”.…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat la Digi 24 ca președintele rus Vladimir Putin este afectat „de o boala psihica numita sindromul sfarșitului lumii”. „Ți se rupe inima gandindu-te la ce se intampla cu oamenii de acolo, sub tirul rachetelor, sub amenințarea elicopterelor, avioanelor și a trupelor…

- Zelenski le-a mulțumit rușilor care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva agresiunii militare declanșate de Putin in Ucraina și le-a cerut sa nu renunțe. „Catre cetațenii Federației Ruse care ies sa protesteze: Va vedem. Și asta inseamna ca ne-ați auzit. Inseamna ca ne credeți. Luptați pentru…

- Interceptari obținute de SUA dezvaluie ca mai mulți oficiali ruși erau ingrijorați ca o invazie pe scara larga a Ucrainei ar fi mai costisitoare și mai dificila decat iși dau seama președintele rus Vladimir Putin și alți lideri de la Kremlin, potrivit unor surse citate de CNN.