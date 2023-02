Stiri pe aceeasi tema

- Radio Romania Internațional l-a desemnat pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, "Omul anului 2022", informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Un grup de patru tari, condus de Canada, a cerut Iranului sa fie de acord cu stabilirea unui arbitraj, pentru a rezolva o disputa legata de doborarea a unui avion ucrainean cu trei ani in urma, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica spera sa ajunga la un acord cu Rusia si Ucraina, pentru crearea unei zone de protectie la Centrala nucleara Zaporijjia, pana la finalul anului, a declarat directorul agentiei atomice ONU, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Uniunea Europeana a impus marți sancțiuni suplimentare Iranului, vizand 29 de persoane și trei organizații, ca raspuns la ceea ce a descris drept folosirea pe scara larga a forței de catre autoritatile de la Teheran impotriva protestatarilor pașnici, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la…

- Autoritațile ruse au trimis Iranului bani in numerar și modele de arme occidentale capturate in razboiul din Ucraina, primind in schimb un transport de drone, a declarat pentru Sky News o sursa din randul serviciilor de securitate, noteaza MEDUZA citat de RADOR. Fii la curent cu cele mai noi…

- Guvernul sarb a respins sambata drept „inacceptabila" o propunere a Germaniei si Frantei de normalizare a relatiilor cu Kosovo care includea recunoasterea de catre Serbia a independentei fostei sale provincii, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Volodimir Zelenski a discutat duminica cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre ajutorul macrofinanciar pentru Ucraina și sancțiunile impotriva Iranului, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Patru ofiteri de politie au fost ucisi intr-un "incident" in Sistan-Baluchestan, o provincie din sud-estul Iranului care a fost afectata de violente mortale in ultimele saptamani, a informat duminica presa de stat, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…