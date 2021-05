Un raport al Agenției Internaționale pentru Energie arată că din 2025 ar trebui interzisă comercializarea, vezi despre ce e vorba Un raport al Agenției Internaționale pentru Energie arata ca din 2025 ar trebui interzisa comercializarea tuturor centralelor pe gaze, petrol, carbune și lemn, iar din 2035 și comercializarea autoturismelor pe carburație. Demersul, necesar pentru a limita incalzirea planetei cu 1,5 grade Celsius, pana la finalul secolului. Raportul propune autoritaților statale 400 de masuri, necesare pentru a atinge pana in 2050 reducerea la zero a amprentei de carbon a activitații umane pe drumul catre net-zero, propuși de agenție intr-un raport special. Cele mai importante dintre acestea: Reducerea utilizarii… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

