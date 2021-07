Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic seism cu magnitudinea 8,2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri seara la mica adancime in Peninsula Alaska, urmat de o alerta de tsunami in regiune, au precizat autoritatile americane, potrivit Digi24.ro.

- Un seism cu magnitudinea de 6,1 s-a produs sambata in largul coastei de est a insulei Celebes din Indonezia, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza AFP.Nu a fost emisa alerta de tsunami si nu s-au semnalat pagube pana in prezent.Cutremurul puternic s-a produs la 258 de kilometri…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in regiunea centrala a statului american Alaska, a informat Centrul german pentru geostiinte (GFZ), potrivit Reuters.Cutremurul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, a precizat GFZ.Intr-o comunicare separata, Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC)…

- Seismul a avut loc la 8:58 am (23.58 GMT joi), epicentrul sau fiind localizat in largul coastei prefecturii Fukushima, la o adancime de 40 de kilometri.La inceputul acestei luni, un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs, pe 1 mai, in nord-estul Japoniei. Atunci autoritatile au emis o alerta de tsunami…