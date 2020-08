Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile californiene au ordonat miercuri evacuarea a circa 500 de locuinte in urma unui incendiu de vegetatie care se extinde rapid in nordul Los Angeles dupa ce a parjolit deja 4.000 de hectare la inceputul serii, informeaza AFP. Foto: (c) CHRISTIAN MONTERROSA / EPA Incendiul a izbucnit in…

- Un incediu de proporții a izbucnit in aceasta dimineata in localitatea Periș, situata in apropierea Capitalei. Zece autospeciale de stingere intervin la un incendiu de vegetatie in Peris, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov. A fost transmis si mesaj prin RO-ALERT pentru…

- Aproape 150 de hectare de vegetatie uscata si vita-de-vie au ars marti dupa-amiaza, la iesirea din municipiul Tulcea, intr-un incendiu, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Un lan de grau aflat pe DN 1, in dreptul localitatii Baicoi, a fost cuprins de un incendiu, marti dupa-amiaza, focul care acum se manifesta pe 20 de hectare putandu-se extinde din cauza vantului.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, 15 pompieri actioneaza pentru…

- Un incendiu puternic a izbucnit marti, in jurul orei 15, pe DN1, la Baicoi, la un lan de grau. Potrivit ISU Prahova, focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 20 de hectare. La fata locului s-au deplasat 3 echipaje de stingere cu 15 pompieri. Multumim cititorului nostru,…

- pompierii militari din lehliu Gara au intervenit marti seara rapid pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in localitatea Dor Marunt. Fumul nu a pus in pericol traficul pe Autostrada Soarelui.

- Vizibilitatea este redusa pe A2 Bucuresti ndash;Constanta din cauza unui incendiu de vegetatie. Se estimeaza ca traficul rutier sa fie reluat, in conditii normale, in 30 de minute.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul…