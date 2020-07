Un pusti vine revoltat de la scoala Un pusti vine revoltat de la scoala si ii spune tatalui sau ca acolo il pun sa invete numai inutilitati. Tatal il intreaba uimit: – Cum adica?– Pai la istorie ne pune sa memoram niste ani: 1848/1877-1878/1907/1944/1989. Cica sint importanti!– Altceva…– Pai la geografie tot asa trebuie sa retinem tot felul de denumiri, ca de exemplu: Carpatii “Scurburii”, Strimtoarea “Fosfor” si Dardanele, de parca mi-ar folosi la ceva chestiile astea! Daca ma intraba careva merg repede la un Internet Cafe, dau search pe Google si aflu… simplu, nu?– Da, fiule, da’ sa zicem ca iesi si tu cu o fata, si cum va tineti… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

