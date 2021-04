Pandurii Tg. Jiu, formație deja retrogradata in Liga a 3-a din Romania a reușit o surpriza și a remizat, scor 1-1, cu Universitatea Cluj, chiar in Ardeal. Partida a contat pentru etapa a 3-a a play-out-ului Ligii 2. Gorjenii au deschis scorul rapid, in minutul 5, prin Dodoi, in timp ce clujenii au restabilit egalitatea in minutul 31, prin Golan. In ciuda atacurilor numeroase din partea secunda, gruparea din Ardeal nu a reușit sa mai modifice tabela, iar Pandurii a plecat cu un punct. „U” Cluj: Anca-Trip – Telcean, Dican, Luchin (cpt.), Nic. Pirvulescu, Negrean, Ribeiro, Taub, Meșter, Golan, OgbuRezerve:…