Un punct din oferta candidaților ALDE Lugoj: Prospecțiuni geotermale (P) Prospecțiuni geotermale! Este un punct din oferta noastra, pe care dorim sa-l realizam fiindca suntem convinși ca cercetarea și inovarea duc la dezvoltare. Ca Lugojul sa nu devina un oraș de provincie, imbatranit și prafuit, vom susține finanțarea unor prospecțiuni geotermale, ca sa valorificam o resursa din subsolul orașului nostru, apa termala. De ea se vor bucura toți locuitorii orașului, tineri și batrani. Daca prospecțiunile vor scoate la suprafața apa termala, vom avea ștranduri cu apa termala, vom putea incalzi apartamentele de la blocuri și casele, vom putea transforma… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

