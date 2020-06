Stiri pe aceeasi tema

- Urșii seamana panica in cartierele din Targu Mureș. Oamenii au sunat speriați la 112 și au anunțat ca o ursoaica cu doi pui și inca un alt animal au ajuns printre blocuri. Conform datelor primariei, numarul lor a crescut de zece ori in județ. Asta inseamna ca s-au inmulțit și șansele ca drumurile dupa…

- Un urs de trei ani care vine aproape zilnic, in statiunea Baile Tusnad, in cautare de hrana, urmeaza sa fie relocat, la solicitarea autoritatilor. Este nevoie de derogare de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

- Adolescentul este cercetat pentru furt in scop de folosinta si conducere a unui vehicul fara permis. Acesta a profitat de faptul ca portierele unui autoturism, parcat pe strada Brailei, din Galati, erau neasigurate si gasind cheia de contact in cotiera dintre banchete, s-a urcat la volanul si s-a plimbat…

- Preotii au scos moastele Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava intr-o procesiune pe strazile orasului, marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.00. Ceremonia religioasa a fost organizata in taina si s-a desfasurat cu o ora mai tarziu fata de ora vehiculata in grupurile de crestin-ortodocsi de pe Facebook.

- La data de 21 martie a.c., in jurul orei 01.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un conducator auto de 32 de ani, din comuna Sanpetru de Campie, județul Mureș, in timp ce... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Grupurile mai mari de trei persoane nu mai au voie sa staționeze pe spațiul public din orașul Harșova, scrie portalul de știri constanțean Info-sud-est.ro. Decizia a fost luata, miercuri, pentru prevenția raspandirii coronavirusului de catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența a orașului. “Se…

- Imaginile care il surprind pe Papa Francisc mergand pe strazile pustii ale Romei nu arata o plimbare, ci un pelerinaj, a explicat preotul Francisc Dobos, purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-catolice din Bucuresti.

- Va informam ca se intrerupe furnizarea apei potabile pe strada Cpt. Pantea Ion tronsonul cuprins intre Bulevardul Panduri si strazile Mihai Viteazu si Pompelor din municipiul Moreni, in data de 12.03.2020, intre orele 08:00-18:00, pentru remedierea unei avarii la reteaua de distributie. Reluarea alimentarii…