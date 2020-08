Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei tragatori au deschis focul in timpul unei reuniuni cu o participare numeroasa de oameni care avut loc duminica in Washington D.C., omorand un adolescent si ranind alte 20 de persoane, inclusiv un ofiter de politie, potrivit autoritatilor, transmite Reuters.

- Un bebeluș care a venit pe lume perfect sanatos, deși avea cordonul ombilical rasucit de șase ori in jurul gatului, a uimit medicii, care spun ca n-au intalnit așa ceva in ani de zile de cariera.

- Cazul bizar al unei mame din Indonezia face inconjurul lumii, dupa ce femeia a susținut ca a adus pe lume un copil dupa o sarcina de numai o ora. Și mai incredibil este faptul ca acesta este al treilea copil!

- Patru rachete de tip Katiusa au fost lansate asupra unei baze militare din sudul capitalei irakiene Bagdad - pe care o foloseste coalitia internationala antijihadista condusa de Statele Unite -, care au cauzat pagube, fara sa ramneasca pe cineva, a anuntat armata irakiana, relateaza Reuters potrivit…

- Reuters: Bulgaria si Croatia ar putea intra in acest an in anticamera zonei euro. In ce an vor adopta moneda unica Oficialii zonei euro sunt pregatiti sa lase Croatia si Bulgaria sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb-n.r.), o perioada obligatorie de doi ani, inainte de adoptarea monedei…

- Compania americana Cessna a lansat 208B Grand Caravan, numit și eCaravan, cel mai mare avion de pasageri integral electric din lume, transmite SlashGear.Modelul clasic Cessna 208 Caravan poate transporta 10-14 persoane pe distanțe medii. Versiunea dotata cu motoare tradiționale Pratt & Whitney Canada…

- Cancelarul federal german Angela Merkel a refuzat invitatia presedintelui american Donald Trump de a participa in persoana la un preconizat summit al G7 in SUA, a informat vineri Politico, preluata de Reuters. "Cancelarul federal ii multumeste presedintelui Trump pentru invitatia lui la…