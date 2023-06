Un pui de somn la prânz, sănătate curată. Pentru cine își permite Un pui de somn scurt, in timpul zilei, poate ajuta la protejarea sanatații creierului pe masura ce acesta imbatranește, arata un nou studiu. Obișnuița de a dormi un pic la pranz pare sa fie asociata cu un volum mai mare al creierului, scrie The Guardian . In timp ce cercetarile anterioare au sugerat ca somnul lung ar putea fi un simptom precoce al bolii Alzheimer, alte cercetari au aratat ca un somn scurt poate imbunatați capacitatea oamenilor de a invața. Acum, cercetatorii revin asupra teoriilor legate de somn și spun ca au gasit dovezi care sugereaza ca somnul poate ajuta la protejarea impotriva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

