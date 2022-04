Un pui de maimuță s-a născut cu simbolul personajului “Batman” pe faţă Surpriza la o gradina zoologica din Florida, unde un pui de maimuța s-a nascut cu un semn unic in forma simbolului personajului “Batman” pe fata. Micuțul a primit, bineinteles, numele eroului. Chiar daca nu a fost prezentat vizitatorilor, este deja vedeta, dupa ce ingrijitorii de la Zoo au facut publica o fotografie cu puiul de maimuța. Animalul face parte din specia maimuțelor paianjen, con Citeste articolul mai departe pe noi.md…

