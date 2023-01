Un pui de maimuță colobus, cea mai nouă atracție a Grădinii Zoologice din Brașov Un pui de maimuța colobus este cea mai noua atracție a Gradinii Zoologice din Brașov. Micuțul s-a nascut la sfarșitul anului 2022, iar ingrijitorii spun despre el ca: ”Sta in bratele mamei, de unde nu pleaca deocamdata”. „Deocamdata, puiul este in regula, ii monitorizam evolutia, dar nu ne asteptam la surprize, perioada critica teoretic a trecut. Publicul a avut acces la el, sa-l vada, pentru ca din cauza conditiilor meteo, tot grupul de colobus este inchis la interior. Daca vizitatorii au avut si noroc sa-l vada, nu a fost nicio problema, insa sta in bratele mamei, de unde nu pleaca deocamdata”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

