Un pui de broască țestoasă își face nevoile din plastic după salvarea de pe o plajă din Sydney Un pui de țestoasa de mare verde, gasit pe o plaja din Sydney, și-a facut nevoile din resturi de plastic timp de șase zile dupa salvare, a declarat Spitalul pentru viața salbatica din Taronga Zoo. Țestoasa cantarea 127 de grame cand a fost gasita pe plaja Tamarama din Bondi. „Din pacate, resturile din ocean nu se lipesc doar de un animal de marime anume sau de o anumita specie de animal. Am avut pui care se potrivesc in palma mainii tale, care au ingerat plastic și am avut și țestoase de 100 de kilograme care au fost gasite, de asemenea, cu o mulțime de pungi de plastic și fire de pescuit și chestii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

