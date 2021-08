Stiri pe aceeasi tema

- Partida de box dintre britanicul Frazer Clarke (29 de ani) și cea dintre francezul Mourad Aliev (26 de ani), de la categoria supergrea, s-a terminat cu scandal. Lupta din sferturi i-a adus fața in fața pe Clarke și Aliev, iar britanicul s-a impus dupa ce francezul a fost descalificat. Disputa a fost…

- Americanul Connor Fields, campionul olimpic en-titre, a suferit o cazatura grava în cadrul semifinalelor probei de BMX de la JO 2020. A fost scos din incinta pe targa, iar medalia de aur i-a revenit pâna la urma ciclistului olandez Niek Kimmann. Kimman a fost cronometrat cu timpul…

- Japonia, tara gazda, a preluat conducerea in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, luni, dupa a patra zi de concurs, cu 8 de aur, 2 de argint si 3 de bronz. Podiumul este completat de SUA (7-3-4) si China (6-5-7). Romania, cu o medalie de argint, obtinuta de Ana-Maria Popescu la spada,…

- Naționala olimpica a Romaniei joaca astazi primul meci de la Jocurile Olimpice, impotriva selecționatei din Honduras. Partida va incepe la ora 14:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR și Eurosport. ...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat ieri lista țarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat, in funcție de rata de incidența cumulata. Astfel, in zona roșie, din care cei care ajung in Romania sunt obligați sa intre in carantina, se mai afla o singura țara europeana – Marea…

- Miniștrii de finanțe ai statelor G7, din care fac parte SUA, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia, Italia, au ajuns la un acord „istoric” privind impozitarea companiilor multinaționale, a declarat ministrul britanic de finanțe, Rishi Sunak, scrie BBC .Miniștrii de finanțe reuniți la Londra…

- Scriitorul David Diop a devenit miercuri primul autor francez recompensat cu International Booker Prize pentru romanul sau ''At Night All Blood Is Black'', potrivit DPA si AFP. David Diop si traducatoarea romanului, Anna Moschovakis, au fost desemnati castigatori in cadrul unei ceremonii…

- 4-4 Rafa revine de la 15-30, câștiga trei puncte consecutive și își face serviciul.3-4 Djokovic a scapat dintr-o situație foarte dificila: a salvat o minge de break și a câștigat game-ul dupa o lovitura prea lunga a lui Rafa.Încercând sa ajunga la o minge,…