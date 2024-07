Stiri pe aceeasi tema

- Riscul de raspandire a gripei de la o persoana la alta in spatii inchise prin intermediul aerosolilor (picaturi mici), expulzati prin tuse sau stranut, este mai mare atunci cand acestia intra in contact cu bacterii din tractul respirator, conform unui studiu publicat recent, citat de EFE și preluat…

- Potrivit unui studiu din 2021, publicat in "Jurnalul dependențelor comportamentale" și citat de Sky News , simptomele potențiale ale unei tulburari de cumparaturi compulsive includ:- un impuls irezistibil de a cumpara un produs;- control redus asupra comportamentelor de cumparare, mai precis anihilarea…

- Ana Bodea și Valentin Butnaru traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Prezenți la nunta Oanei Moșneagu și a lui Vlad Gherman, cei doi au fost intrebați daca se gandesc sa fie și ei protagoniștii unui astfel de eveniment.

- Nu peste mult timp se vor implini 102 ani de la nașterea celui care a fost unul dintre cei mai importanți scriitori romani, Marin Preda, pe 5 august 2024. Viața tumultuoasa a acestui autor, marcata de pasiune, suferința și tragedie, ramane un subiect de interes și mister pana in ziua de azi. Dincolo…

- Primaria Arad a transmis, miercuri, la solicitarea Agerpres, ca au fost verificate 475 de masini parcate in oras pe parbrizele carora erau puse carduri ale persoanelor cu handicap, dupa ce anterior viceprimarul Lazar Faur afirmase ca in urma unui control a numarat ca din 250 de autoturisme parcate 111…

- Atunci cand misiunea Chang'e-4 a aterizat in craterul Von Karman, la 3 ianuarie 2019, China a devenit prima și singura țara care a aterizat pe partea indepartata a Lunii - partea care este intotdeauna orientata cu fața spre Pamant.

- In era digitala, preocuparile legate de securitatea datelor personale sunt din ce in ce mai relevante. Deși smartphone-urile ne sunt indispensabile in viața de zi cu zi, exista riscul ca acestea sa fie ascultate sau monitorizate fara consimțamantul nostru. Iata cateva semne care ar putea indica o astfel…