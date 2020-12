Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la OMS Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru postul de prim-ministru, a declarat vineri, la Digi 24, dupa ce in urma negocierilor PNL-USR PLUS-UDMR portofoliul Sanatatii a revenit Aliantei USR PLUS, ca in mod cert Vlad Voiculescu, al carui nume este vehiculat pentru ocuparea…

- 105 lei va primi un medic de familie pentru fiecare pacient diagnosticat cu SARS CoV-2 pe care il monitorizeaza, de la distanta, dupa cum prevede un ordin al ministrului Sanatatii. Suma este binevenita, dar nu reflecta efortul depus de medici, spune Dana Stefana Popescu, secretar general al…

- Medicii de familie anunta ca ar putea renunta la contractul cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) daca vor fi obligati sa mearga la domiciliul persoanelor depistate pozitiv cu noul coronavirus. Dupa ce zilele trecute, ministrul Sanatații, Nelu Tataru a anuntat ca pacientii confirmati pozitiv,…