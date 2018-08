Un protestatar pașnic, care avea mâinile ridicate, a fost bătut de un jandarm Pe filmare se observa cum barbatul care se afla langa o mașina alba ridica mainile in aer și le pun la ceafa, in semn de pace in timp ce pe langa el trecea un grup de jandarmi. La un moment dat, unul dintre jandarmi se indreapta catre el și il lovește in mod nejustificat cu bastonul, deși protestarul respectiv nu era violent. Din cauza loviturilor primite, barbatul cade la pamant și se apara cu mainile pentru a nu fi lovit in cap. Dupa ce ii aplica mai multe lovituri de baston, jandarmul se indeparteaza, iar victima ramane cu spatele rezemat de o mașina. Articolul integral pe ȘTIRILE PROTV… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

