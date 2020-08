Stiri pe aceeasi tema

- Protestatar ucis la Minsk. Momentul in care a fost impușcat a fost surprins de camerele video ale jurnaliștilor care filmau manifestația din capitala statului Belarus. La scurt timp dupa uciderea tanarului, președintele Alexandr Lukașenko a anunțat ca Vladimir Putin va ajuta regimul de la Minsk.

- Pe site-urile de socializare din Belarus a fost publicata prima inregistrare video in care apare primul protestatar ucis pe 10 august, la Minsk, la o zi dupa ce Alexander Lukașenko a fost reales președinte, intr-un scrutin controversat și marcat apoi de proteste violente de strada.Alexander Taraikovsky,…

- Un baiat de 17 ani, care era angajat intr-un restaurant din Navodari, a murit in timpul serviciului. El a fost gasit inconștient in subsolul localului, iar pe corpul sau nu sunt urme vizibile de violența. Oamenii legii verifica daca in acel subsol se afla substanțe toxice, potrivit IPJ Constanța, potrivit…

- Un barbat a fost impușcat mortal in timpul protestelor fața de uciderea Breonnei Taylor, o femeie afro-americana, intr-o actiune a politiei antidrog in urma cu trei luni. Incidentul s-a petrecut in orașul american Louisville, potrivit Agerpres. Violențele s-au produs chiar in timp ce oamenii s-au strans…

- Un barbat a fost impușcat mortal in timpul protestelor impotriva uciderii Breonnei Taylor, o femeie afro-americana, intr-o actiune a politiei antidrog in urma cu trei luni. Incidentul s-a petrecut in orașul american Louisville, potrivit Agerpres.

- Autoritațile din Noua Zeelanda sunt in alerta, dupa ce un polițist a fost impușcat mortal in Auckland, in timpul unui control de rutina desfașurat in trafic. Un alt ofițer a fost ranit grav, informeaza BBC. Aflat intr-o mașina, asasinul a reușit sa fuga de la locul faptei. La aproximativ patru ore de…

- Sefa politiei din orasul american Atlanta, Erika Shields, a demisionat dupa ce un ofiter de politie a ranit mortal un suspect in timpul unei incercari de arestare, a anuntat sambata primarul orasului, Keisha Bottoms, citata de Reuters si AFP.

- Scene șocante s-au petrecut vineri, in apropiere de București. Un barbat a fost practic decapitat, dupa ce a fost lovit de tren.Potrivit primelor informații, este vorba despre un barbat in varsta de aproximativ 70 de cani care, potrivit unor martori, s-ar fi aruncat in fața unui marfar. In…