Un protestar își face numărul în fața jandarmilor: ”Auzi? Tot nu port mască!” Mai multe persoane s-au adunat, sambata, in Piața Universitații și in Piața Victoriei din București, pentru a protesta fața de obligativitatea purtarii maștii de protecție impotriva Covid-19. Protestatarii nu poarta maști de protecție și nici nu respecta regulile de distanțare, chiar daca sunt atent supravegheați de catre jandarmi. In piața sunt prezenți oameni de toate varstele, inclusiv pensionari. Unul dintre aceștia i-a declarat corespondentului Pro TV - de fața cu un jandarm - ca nu vrea sa poarte masca. Intrebat de ce nu poarta masca, un jandarm a sarit sa-l apere, spunand ca acesta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

