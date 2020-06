Un protest împotriva restricţiilor legate de coronavirus din Olanda s-a lăsat cu zeci de arestări Politia din Haga arestat zeci de oameni duminica, dupa ce au refuzat sa paraseasca un protest impotriva masurilor de distantare sociala instituite de guvernul olandez pentru a opri raspandirea coronavirusului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: Documentarea suspecților de furt de produse de lux din avioane a durat un an - Exista o schema veche de 'lucru' iar cei nou veniți aderau la ea - surse



Aproximativ o mie de protestatari s-au adunat in zona Malieveld din Haga, in apropiere de sediul guvernului olandez, desi protestul fusese interzis de municipalitate. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

