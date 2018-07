Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect initiat de senatorul PSD Serban Nicolae, deputatul PSD Mihai Weber si deputatul ALDE Marius Surgent, depus la Senat, propune majorarea salariului de baza sau soldei cu pana la 25% pentru personalul care are acces la informatii clasificate secret de stat.

- O propunere legislativa depusa la Camera Deputatilor prevede cresterea varstei de pensionare a militarilor. Aceștia vor putea ieși din activitate la 65 de ani, ca și civilii, in condițiile in care, in prezent, varsta standard de pensionare pentru militari, la atingerea careia sunt trecuti in rezerva…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede mentinerea in activitate a medicilor militari, a subofiterilor sanitari, personalului medical din politie, penitenciare si dupa implinirea varstei standard de pensionare, scrie Agerpres. Proiectul de lege are ca obiect…