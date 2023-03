Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda presiunilor venite din partea asociatiilor de mediu, guvernul de la Washington a aprobat luni, 13 martie, un proiect petrolier major in nordul statului Alaska - proiectul Willow al gigantului american ConocoPhillips -, informeaza Agerpres, care preia AFP.Proiectul, redus la trei zone de foraj…

- Aplicatia TikTok – detinuta de intreprinderea chineza ByteDance – a fost luata ca tinta de catre legiuitorii americani, care considera aplicatia drept o amenintare la adresa securitatii nationale si care au interzis folosirea acesteia pe aparatele functionarilor, printr-o lege pe care au adoptat-o la…

- Președintele SUA, Joe Biden, 80 de ani, este „in stare buna de sanatate”, „viguros” si „apt” pentru a-si indeplini atributiile, a conchis, joi, medicul liderului american. Medicul Kevin O’Connor, care il urmareste de peste un deceniu, a efectuat o serie de examinari, printre care in special „un examen…

- Washingtonul este „ingrijorat” de degradarea relatiilor dintre Statele Unite si Ungaria, a declarat vineri o reprezentanta a executivului american, care a acuzat Budapesta ca opteaza pentru o abordare „polarizanta” si „politizata” a relatiilor bilaterale, transmite AFP. „Este important” sa redresam…

- Secretarul de stat american Antony Blinken și-a amanat vizita programata in China, unde trebuia sa se intalneasca cu omologul sau chinez și cu președintele Xi Jinping, dupa ce un balon spion chinezesc a fost descoperit zburand pe teritoriul SUA. Intr-o conferința de presa la Pentagon, generalul Pat…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amanat vizita in China, care trebuia sa inceapa vineri, 3 februarie, dupa ce un presupus balon-spion chinezesc a fost depistat zburand deasupra SUA , a anunțat un oficial american, potrivit Reuters . Postul american de televiziune ABC News a citat un oficial…

- Subiectul unui transfer de avioane de lupta de tip F-16 apartinand Fortelor Aeriene poloneze nu face obiectul niciunei "discutii oficiale", anunta marti adjunctul ministerului polonez al Apararii, Wojciech Skurkiewicz, la o zi dupa refuzul Statelor Unite de furnizat acest tip de aeronave Kievului, relateaza…

- Republicanii, care detin controlul in Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, au lansat vineri o ancheta parlamentara cu privire la retragerea haotica a trupelor din Afganistan in 2021, in timpul careia 13 soldati americani au fost ucisi intr-un atac, informeaza sambata AFP. Michael McCaul, presedintele…