- Aproape 100.000 de elevi din Romania o sa primeasca ajutor de la stat reprezentat de vouchere in valoare de 500 de lei. In total, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a virat luni suma de 48,9 milioane de lei pentru 97.888 de prescolari si elevi din familii defavorizate.

- Cat este ajutorul social in 2022 și ce condiții trebuie sa indeplineasca romanii ca sa primeasca bani de la stat. Ajutorul social se acorda persoanelor singure sau familiilor cu reședința legala in Romania, insa doar daca venitul net lunar al persoanei sau al familiei este mai mic decat venitul minim…

- Bogdan Toader, deputat social-democrat de Prahova, a transmis Comisiei de Guvernanța a Titlului de Capitala a Tineretului din Romania o scrisoare de susținere a candidaturii Ploieștiului și a echipei care coordoneaza acest proiect. ”Ii susțin pe tinerii care cred in Ploiești și fac tot ce este posibil…

- „Tinerii din intreaga lume sunt invitati sa descopere Romania, o destinatie ofertanta si accesibila! Pe langa experientele antrenante oferite de orasele si statiunile locale sau nationale, in vacantele de tip city-break sau turism festivalier, un rol important in procesul de cunoastere il joaca si schimbul…

- INITIATIVA… Tinerii din Vaslui vor avea o federatie a lor, care le va reprezenta interesele pentru multi ani de acum inainte. Anuntul a fost facut de echipa independenta a proiectului „Vaslui, capitala Tineretului din Romania – Oras finalist 2024”, care a lansat, totodata, un apel catre toti cei care…

- * sau altfel despre „anul european al tineretului" Dupa o criza sanitara care i-a tinut in case, distantati fizic de prieteni, colegi, profesori, tinerii s-au reunit in salile de curs, la birouri, in locurile preferate pentru petrecerea timpului liber. Sfarsitul pandemiei, asa cum a fost declarat de…

- Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii. Doar in țara noastra avem aproape 800 de mii de tineri care intra pe piața…