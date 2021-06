Un proiect gigantic: Aproape 8 MILIARDE de oameni vaccinați până la sfârșitul anului următor Grupul celor mai puternice șapte economii vrea sa doneze 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru cele mai sarace state. Insa planul este criticat pentru ca nu este ambițios, este mult prea lent și arata ca liderii din Occident nu sunt stapani pe gestionarea celei mai mari crize de sanatate publica din ultimul secol, potrivit Reuters . Deși șeful ONU a salutat inițiativa, chiar și el a spus ca este nevoie de mai mult. Antonio Guterres a avertizat ca daca oamenii din statele in curs de dezvoltare nu sunt imunizați rapid, virusul ar putea dezvolta mutații și ar putea deveni rezistent la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

