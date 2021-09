Un proiect energetic marin de 45 milioane euro va instala în premieră parcuri hibride offshore de energie marină ”Proiectul energetic marin European Scalable Offshore Renewable Energy Sources (EU-SCORES), in valoare de 45 milioane euro, va deschide calea catre constructia de parcuri offshore hibride, functionale in Europa, pana in 2025. Sub conducerea Centrului olandez pentru energie marina (DMEC), EU-SCORES va demonstra potentialul pe scara larga al sistemelor solare eoliene, hidroenergetice si offshore”, se arata intr-un comunicat. Consumul actual de electricitate este de aproximativ 21,000TWh anual si se estimeaza ca se va dubla pana in 2050, datorita cresterii populatiei si PIB-ului. Utilizarea eficienta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

