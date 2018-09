Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul s-a vazut nevoit sa aprobe definitiv reducerea cu peste 96,4 milioane de euro a platii cheltuielilor din cadrul a patru programe sectoriale din perioada 2007 – 2013, finantate prin fonduri europene, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședintei de joi a Executivului. Hotararea…

- Executivul a adoptat, marti, un memorandum care prevede masuri pentru imbunatatirea activitatii in punctele de trecere a frontierei, in sensul reducerii timpilor de asteptare la vama, dar si pentru sporirea gradului de securitate.

- "La Ministerul Justiției nu exista, nu a existat, nici in procedura de avizare, nici in dezbatere un astfel de proiect de act normativ”, a spus Tudorel Toader, la sediul MJ.Cabinetul Dancila se reuneste din nou in sedinta, joi, pentru a doua oara in aceasta saptamana, pe fondul informatiilor…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, miercuri la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis despre stadiul pregatirilor pentru preluarea Romaniei a președinției Consiliului Uniunii Europene din ianuarie 2019, informeaza Guvernul."Azi, 18 iulie, prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila a ...

- In spațiul public au aparut informații potrivit carora Executivul ar intenționa sa adopte o ordonanța de urgența pentru grațiere și amnistie in ședința de marți.Liviu Dragnea a reacționat rapid și a anunțat ca a vorbit cu premierul Viorica Dancila, și cu ministrul Justiției, Tudorel Toader,…

- Potrivit unui proiect de Hotarare lansat recent in dezbatere publica de Ministerul Sanatatii, Guvernul vrea sa completeze lista bugetarilor din Sanatate si Asistenta Sociala care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru persoane care se afla in situatii de necesitate ca urmare a inundatiilor, a alunecarilor de teren si a fenomenelor meteorologice deosebite, a anuntat premierul Viorica Dancila.

- Guvernul vrea sa completeze lista bugetarilor din Sanatate si Asistenta Sociala care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate in crese va primi spor de la 12% la 15% din salariul de baza, pentru munca in conditii…