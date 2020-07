Un proiect de lege recunoaște, în premieră pentru România, specificul și nevoile familiilor numeroase Un proiect legislativ propune, pentru prima data in Romania, recunoaștere sociala și masuri de sprijin pentru familiile numeroase, potrivit basilica.ro. Inițiativa, inspirata din modelul altor state europene precum Spania, Franța și Belgia, definește familiile numeroase ca familii care au cel puțin trei copii cu varste de maximum 18 ani, sau, daca aceștia iși continua studiile, de cel mult 21 de ani. „Criza economica provocata de pandemia de Covid-19 afecteaza cel mai puternic familiile vulnerabile, adica cele cu mulți copii și cele monoparentale, dat fiind ca veniturile acestora… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

